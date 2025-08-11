A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-ministra do Governo Bolsonaro anuncia projeto de lei contra erotização infantil na internet

Cristiane Britto vai apresentar no Senado a “Lei Felca” para criminalizar e punir exploração digital de crianças.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 10:03

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A ex-ministra dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, conhecida por sua atuação no governo Bolsonaro na defesa das famílias e da infância, anunciou que apresentará no Senado o projeto de lei denominado “Lei Felca”. A proposta tem como foco o combate à erotização infantil no ambiente digital.

PUBLICIDADE

Inspirada na recente denúncia do influenciador Felca sobre a sexualização de crianças nas redes sociais, a “Lei Felca” visa criminalizar e endurecer as penas para quem explorar ou sexualizar crianças na internet. Segundo Britto, o objetivo principal é proteger a inocência infantil, assegurar um espaço digital mais seguro e responsabilizar rigorosamente aqueles que promovem ou lucram com esse tipo de conteúdo.

Leia mais: Após denúncia de Felca, presidente da Câmara promete pautar “adultização” de crianças

PUBLICIDADE

O projeto será apresentado pela bancada do partido Republicanos e deve abrir caminho para debates sobre proteção infantil no meio virtual.

Além da ex-ministra Cristiane Britto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também manifestou interesse em pautar o tema na Casa Legislativa.

Motta elogiou o vídeo do influenciador Felca, que denunciou a “adultização” e sexualização de crianças nas redes sociais, e garantiu que levará o assunto para discussão no plenário. Segundo o deputado, há diversos projetos importantes relacionados à proteção infantil que serão colocados em pauta nas próximas sessões, reforçando o compromisso do Legislativo em enfrentar a questão com urgência.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Polícia

Assaltante invade escola estadual em Manaus e rouba celulares de alunos; veja vídeo

Crime ocorreu na Escola Antônio Nunes de Mendes, na zona Leste; polícia investiga e busca suspeito.

há 11 segundos

Brasil

Jurista prevê isolamento gradual de Alexandre de Moraes no STF após avanço da Lei Magnitsky

Governo Lula reafirma apoio ao ministro diante de críticas do ex-embaixador dos EUA.

há 13 minutos

Manaus

Motorista perde controle de carreta desgovernada e invade casa no bairro Cidade Nova em Manaus

Um vídeo registrado por um morador mostra a cena angustiante do resgate.

há 24 minutos

Brasil

Sargento do Exército mata esposa e filha a tiros no Dia dos Pais

Vítimas foram encontradas abraçadas e autor do crime tirou a própria vida.

há 57 minutos

Brasil

Médicos encontram maconha na vagina de mulher que chegou em hospital reclamando de sangramentos e dores

O material foi confirmado como sendo aproximadamente 100 gramas de maconha prensada.

há 2 horas