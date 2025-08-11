Ex-ministra do Governo Bolsonaro anuncia projeto de lei contra erotização infantil na internet

Notícias do Brasil – A ex-ministra dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, conhecida por sua atuação no governo Bolsonaro na defesa das famílias e da infância, anunciou que apresentará no Senado o projeto de lei denominado “Lei Felca”. A proposta tem como foco o combate à erotização infantil no ambiente digital.

Inspirada na recente denúncia do influenciador Felca sobre a sexualização de crianças nas redes sociais, a “Lei Felca” visa criminalizar e endurecer as penas para quem explorar ou sexualizar crianças na internet. Segundo Britto, o objetivo principal é proteger a inocência infantil, assegurar um espaço digital mais seguro e responsabilizar rigorosamente aqueles que promovem ou lucram com esse tipo de conteúdo.

O projeto será apresentado pela bancada do partido Republicanos e deve abrir caminho para debates sobre proteção infantil no meio virtual.

Além da ex-ministra Cristiane Britto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também manifestou interesse em pautar o tema na Casa Legislativa.

Motta elogiou o vídeo do influenciador Felca, que denunciou a “adultização” e sexualização de crianças nas redes sociais, e garantiu que levará o assunto para discussão no plenário. Segundo o deputado, há diversos projetos importantes relacionados à proteção infantil que serão colocados em pauta nas próximas sessões, reforçando o compromisso do Legislativo em enfrentar a questão com urgência.