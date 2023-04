Ex-ministro envolvido no ‘8 de janeiro’ deixa a PF após cinco horas de depoimento

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 21, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Gonçalves Dias, prestou depoimento por quase 5 horas à Polícia Federal (PF) em Brasília. A declaração faz parte de um inquérito que apura os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações, Gonçalves Dias chegou à sede da corporação por volta das 9h, entrou pela garagem e não deu declarações. A oitiva terminou por volta das 13h30. O depoimento foi determinado na quinta-feira, 20, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator do caso e deu prazo de 48 horas para que o depoimento fosse realizado.

Em entrevista à TV Globo na quarta-feira (19), dia em que pediu demissão, Gonçalves Dias afirmou que estava no Palácio do Planalto para retirar os invasores golpistas e que sua imagem ao lado de manifestantes foi divulgada fora de contexto.

“Eu entrei no Palácio [do Planalto] depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do 3º e 4º piso, para que houvesse a prisão no 2º”, disse o ex-ministro.