Ex-mulher diz no dia do casamento de Randolfe Rodrigues que sofreu violência psicológica do senador

Claudenira Monteiro, ex-esposa do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse em uma redes social nessa sexta-feira (28), que sofreu violência psicológica do parlamentar.

O comentário contra o senador foi feito no mesmo dia em que ele se casou com a advogada Priscila Barbosa, na casa da família da atriz Glória Pires, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Que ela não sofra a violência psicológica que eu sofri quando casada com ele. Foram várias Ações de Divórcio Consensual, sem sucesso, o que só se concretizou quando entrei com o Litigioso”, destacou Claudenira.

A festa de casamento do senador contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da primeira-dama, Janja da Silva, que são padrinhos dos noivos além de outros políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Priscila e Randolfe se conheceram de forma inusitada: ela fez um comentário em uma publicação no Instagram do senador, na qual ele aparecia se manifestando contra a reforma trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB). Priscila, que atua justamente na área trabalhista, comentou que “nem todo super-herói usa capa”. Randolfe gostou do comentário e passou a trocar mensagens com ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pouco tempo depois, no aniversário de Priscila, Randolfe chegou de surpresa em Maceió, onde ela morava – ali, o namoro começou oficialmente.

Depois da cerimônia, o casal dançará duas músicas: uma delas é “Ai, que saudade d’ocê”, canção que embalou o namoro durante a pandemia, quando eles ficaram separados. A outra é “Tanto faz”, de Orlando Morais, marido de Gloria Pires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos padrinhos oficiais, Priscila e Randolfe consideram que têm dois padrinhos informais: os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Temer, porque eles se conheceram por conta da reforma trabalhista, aprovada na gestão do ex-presidente.

Bolsonaro porque, durante o namoro, onde quer que o casal ia, era ofendido por apoiadores do ex-presidente. O casal entende que isso os uniu ainda mais.