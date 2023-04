Ex-namorado é acusado de matar jovem em saída de festa

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 17, um homem, de identidade não revelada, acusado de matar Bárbara Bessa, 25, em Fortaleza, foi preso pela polícia após dias foragido. O suspeito seria ex-namorado da jovem.

Ele teria abordado Bárbara em uma festa após o mesmo não aceitar o término do relacionamento dos dois. A mulher, que já teria sido ameaçada por ele, saiu da festa após discutir com o homem e foi andando para casa. Ela foi encontrada morta numa rua do Centro de Fortaleza, com marcas de tiro.

De acordo com uma amiga próxima dela, Bessa já tinha sido vítima de agressão por parte do ex. A vítima, que deixou três filhos, foi enterrada ontem.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará declarou que investiga as circunstâncias do crime. O caso é investigado pela 4ª Delegacia do DHPP.