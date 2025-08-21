Ex-namorado é flagrado atacando mulher em via pública

Notícias do Brasil – Um caso de violência contra a mulher foi registrado em Itaquera, zona leste de São Paulo. O suspeito, identificado como Arthur Barbosa, foi flagrado agredindo sua ex-namorada em plena via pública. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de vigilância da região e repercutiu após ser divulgada pela Record TV.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Arthur se aproxima da vítima, que estava ao lado do próprio veículo, e a ataca com uma voadora seguida de diversos chutes. A mulher ainda tenta se proteger entrando no carro, mas continua sendo alvo das agressões do ex-companheiro.

De acordo com informações da polícia, a vítima já havia registrado um Boletim de Ocorrência contra o agressor por episódios anteriores de violência e possuía uma medida protetiva em vigor. Apesar da determinação judicial, o suspeito descumpriu a ordem e voltou a atacar a ex-namorada.

Após o registro das imagens, Arthur Barbosa foi localizado e preso pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permanece à disposição da Justiça. O caso será encaminhado para análise do Ministério Público, que poderá oferecer denúncia formal contra o agressor.

O episódio reforça os riscos enfrentados por mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, mesmo após medidas protetivas. Especialistas destacam a importância da denúncia imediata e da busca por apoio junto a órgãos competentes para garantir segurança e acompanhamento psicológico.