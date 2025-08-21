A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-namorado é flagrado atacando mulher em via pública

Vítima já havia registrado Boletim de Ocorrência e possuía medida protetiva contra o agressor, preso em flagrante pela 8ª DDM.

Por Beatriz Silveira

21/08/2025 às 22:26

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um caso de violência contra a mulher foi registrado em Itaquera, zona leste de São Paulo. O suspeito, identificado como Arthur Barbosa, foi flagrado agredindo sua ex-namorada em plena via pública. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de vigilância da região e repercutiu após ser divulgada pela Record TV.

PUBLICIDADE

Nas imagens, é possível ver o momento em que Arthur se aproxima da vítima, que estava ao lado do próprio veículo, e a ataca com uma voadora seguida de diversos chutes. A mulher ainda tenta se proteger entrando no carro, mas continua sendo alvo das agressões do ex-companheiro.

Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

PUBLICIDADE

De acordo com informações da polícia, a vítima já havia registrado um Boletim de Ocorrência contra o agressor por episódios anteriores de violência e possuía uma medida protetiva em vigor. Apesar da determinação judicial, o suspeito descumpriu a ordem e voltou a atacar a ex-namorada.

Após o registro das imagens, Arthur Barbosa foi localizado e preso pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permanece à disposição da Justiça. O caso será encaminhado para análise do Ministério Público, que poderá oferecer denúncia formal contra o agressor.

O episódio reforça os riscos enfrentados por mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, mesmo após medidas protetivas. Especialistas destacam a importância da denúncia imediata e da busca por apoio junto a órgãos competentes para garantir segurança e acompanhamento psicológico.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Sine Manaus oferta 312 vagas de emprego nesta sexta-feira

Atendimento ocorre das 8h às 14h em duas unidades do Sine Manaus; candidatos devem apresentar documentos originais e currículo atualizado.

há 1 hora

Mundo

Aluna morre durante treino em academia e professores tentam ocultar corpo; assista

O caso aconteceu em uma unidade Smart Fit.

há 2 horas

Manaus

Fiscalização da Visa Manaus autua 15 estabelecimentos por falhas sanitárias em frutas e verduras no Centro

Fiscalização detecta falhas em manipulação, armazenamento e procedência de frutas e verduras.

há 2 horas

Amazonas

Wilson Lima inaugura primeira Casa de Passagem para Pessoas Idosas em situação de risco no Amazonas

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em ampliar a rede de proteção.

há 2 horas

Brasil

Parintins arrecada mais de 10 mil assinaturas em defesa da Amazônia

Disputa dos Bumbás apoiou iniciativa sobre destinação de florestas.

há 2 horas