Ex-presidente da OAB comemora prisão e defende “bala na nuca” de Bolsonaro

Notícias do Brasil – Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), usou sua conta no X (antigo Twitter) para manifestar sua posição dura em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resposta a um comentário sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, Santa Cruz afirmou que, em seu “mundo ideal”, a punição para quem trai os princípios democráticos deveria ser a pena de morte, aplicada “com bala na nuca”.

Na publicação que desencadeou a discussão, Santa Cruz celebrou a prisão de Bolsonaro, destacando os impactos da pandemia. “Hoje é um dia de festa! Esse sujeito que causou tantas mortes durante a pandemia está preso. Que os mortos o assombrem”, escreveu.

Os desentendimentos entre Felipe Santa Cruz e Jair Bolsonaro vêm de longa data. Em 2019, ainda presidente da OAB, Santa Cruz recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) após declarações controversas de Bolsonaro a respeito do desaparecimento de seu pai, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, durante o regime militar.

Na mesma época, Bolsonaro também criticou publicamente a atuação da OAB em relação ao caso de Adélio Bispo, autor da facada contra ele em 2018, questionando a intervenção da entidade na investigação policial. Além disso, o ex-presidente insinuou que poderia revelar detalhes sobre o desaparecimento do pai de Santa Cruz durante a ditadura, afirmando que o ex-presidente da OAB “não gostaria de ouvir a verdade”.

Diante dessas declarações, Felipe Santa Cruz solicitou ao STF que o ex-presidente fosse notificado para esclarecer suas alegações.