Ex-presidente da OAB defende Sérgio Cabral nas redes sociais, é detonado e apaga foto: “Tantos anos de injustiças”

Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), publicou uma foto com o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, acusado de corrupção pela Lava Jato e condenado a mais de 400 anos de prisão, mas apagou em seguida após críticas.

“Tantos anos de injustiças. O prazer de tomar um vinho com meu amigo Sergio Cabral”, escreveu na legenda. O ex-governador condenado por corrupção foi solto e poderá usar tornozeleira eletrônica.

A maioria dos comentários feitos na postagem criticavam Santa Cruz que, como ex-presidente da OAB, deveria ter um comportamento diferente, segundo esses posts. Um dos internautas disse que a imagem comprometia a idoneidade que se requer de um advogado.

Condenado a mais de 400 anos de prisão, Cabral foi solto em fevereiro e poderá usar tornozeleira eletrônica. Segundo a Lava Jato, o ex-governador criou um esquema de cobrança de 5% de propina do valor de obras do Estado, como o Arco Metropolitano, o PAC das Favelas e a reforma do Maracanã para a Copa de 2014. Cabral era um dos últimos detidos alvos da operação que continuava preso. Os demais conseguiram benefícios depois de o ex-juiz Sergio Moro ser considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal.

Depois do afastamento do juiz Marcelo Bretas nesta semana, a defesa de Cabral deve entrar com uma série de recursos para anular os processos em que o magistrado julgou o ex-governador, sustentando a argumentação segundo a qual as sentenças foram emitidos por um juiz parcial.