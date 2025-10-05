A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Ex-procurador do INSS tentou comprar carro de R$ 380 mil após ser alvo de operação da PF

Ex-procurador do INSS tentou comprar carro de luxo pouco mais de um mês após ser afastado pela Polícia Federal durante investigação de fraude bilionária.

05/10/2025 às 00:00

Notícias do Brasil – O ex-procurador-chefe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho tentou comprar um carro de luxo avaliado em R$ 380 mil pouco mais de um mês depois da operação da Polícia Federal que o afastou do cargo. De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) entregue à CPI do INSS, que investiga o esquema de descontos ilegais a aposentados, o ex-servidor solicitou ao banco uma reserva para compra de Audi A5 Sedan Performance S Edition.

A solicitação feita por ele caiu no “monitoramento diário” bancário de 28 de maio deste ano. A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, foi às ruas em 23 de abril. Com isso, foi gerado um alerta ao Coaf, que recebe comunicações bancárias sobre movimentações suspeitas.

O documento não especifica se o veículo chegou a ser comprado ou não. Procurado, ele não se manifestou.

“Nesse momento, o cliente está afastado pela Justiça de sua posição e alegou à PF que usou parentes para receber valores de lobista e firmas ligadas a entidades sob suspeita no INSS. Entendemos pela comunicação devido a posição a qual o cliente ocupava e foi afastado e os motivos desse afastamento se refletirem em investigações da Polícia Federal voltadas a fraude bilionária do INSS”, diz o relatório.

Virgílio foi um dos cinco diretores do INSS afastados pela decisão judicial que deflagrou a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, em 23 de abril. O governo o retirou oficialmente do cargo no mesmo dia.

A investigação policial aponta que o então procurador teve um “incremento patrimonial” de R$ 18 milhões do grupo que estaria no centro das fraudes. Os repasses teriam ocorrido por meio de empresas e contas bancárias da mulher dele.

Entre os remetentes da verba, Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como um dos principais articuladores do esquema.

A CPI do INSS aprovou, na quinta-feira, 2, a convocação de Virgílio Oliveira Filho para prestar depoimento, o que ainda não tem data para ocorrer.

Virgílio Oliveira Filho foi nomeado para o cargo de procurador-geral do INSS pela primeira vez em 2020, no governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), e permaneceu no cargo até 2022, quando passou a atuar como consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

Em setembro de 2023, já no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Virgílio foi renomeado para a Procuradoria-Geral do INSS.

Os pagamentos seriam uma contrapartida para editar pareceres que garantiriam a continuidade de cobranças indevidas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas.

Estadão Conteúdo

