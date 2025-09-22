A notícia que atravessa o Brasil!

Ex-relator da inelegibilidade de Bolsonaro, Benedito Gonçalves, tem visto americano cancelado

Gonçalves foi responsável por relatar as ações que levaram à inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos.

Por Jonas Souza

22/09/2025 às 16:23

Notícias do Brasil  – O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves, que atuou como relator das duas ações de inelegibilidade que resultaram em condenações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve seu visto de entrada nos Estados Unidos cancelado. A informação foi divulgada pela agência Reuters nesta segunda-feira (22).

PUBLICIDADE

Leia mais: PGR apresenta denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação nos EUA

Gonçalves foi responsável por relatar as ações que levaram à inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos, acusando o ex-presidente de abuso de poder político e econômico. Além dele, os EUA também revogaram os vistos do ex-procurador-geral da República José Levi, do juiz auxiliar do STF Airton Vieira, do ex-assessor do TSE Marco Antonio Martin Vargas e do assessor judicial Rafael Henrique Janela Tamai Rocha.

PUBLICIDADE

O Departamento de Estado norte-americano, responsável pela política de vistos, não detalhou os motivos do cancelamento e não comenta casos individuais.

Outro alvo das sanções é o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Em nota divulgada nesta segunda-feira, Messias classificou a medida como uma “agressão injusta” e reafirmou seu compromisso com a independência constitucional do Sistema de Justiça brasileiro.

“Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro”, declarou Messias em seu perfil no X, criticando as ações unilaterais do governo norte-americano como incompatíveis com a tradição diplomática e econômica entre Brasil e EUA.

