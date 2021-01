Ex-secretário de Dilma morre após sofrer descarga elétrica

O ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Dilma Rousseff, Diogo Santana, morreu após sofrer uma descarga elétrica ao encostar em uma cerca que estava energizada. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (31) em Florianópolis, Santa Catarina (SC).

Ele tinha 41 anos, era advogado e professor e chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo no local.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) realizou uma perícia na residência onde o advogado morreu.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou a morte de Diogo Santana e disse que ele “liderou, inspirou e concretizou o que se pode chamar justiça nesse mundo. Diogo Santana traduziu nos afazeres levados a efeito no GT SNE que era mesmo um lutador. Homem negro, de origens humildes. Cresceu num bairro da zona sul de São Paulo e conseguiu, apesar das adversidades, ingressar na Faculdade de Direito da USP. Foi líder estudantil e sempre esteve comprometido com a luta pelos direitos sociais e pela igualdade”.

Fonte: Pleno.News