Ex-secretário de Trump, Mike Benz afirma na Câmara que governo Biden triplicou verbas para financiar “máquina de censura” contra Bolsonaro

Notícias do Brasil – O especialista norte-americano Mike Benz, ex-integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmou nesta semana, em depoimento à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados, que o governo Joe Biden triplicou os recursos destinados ao Brasil durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com o objetivo de estruturar uma suposta “máquina de censura digital”.

Segundo Benz, os investimentos da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) e de outros órgãos norte-americanos — como a CIA — saltaram de US$ 46 milhões para US$ 87 milhões durante o mandato de Bolsonaro. Após o término do governo do ex-presidente, os valores teriam retornado ao patamar anterior.

Durante a audiência, Mike Benz declarou que, ao contrário do que se esperaria de uma parceria voltada à cooperação e ao fortalecimento da democracia, os recursos teriam sido utilizados para construir “ativos de censura digital”, direcionados à manipulação da política interna brasileira.

“A USAID não prestou assistência. Ela criou mecanismos para interferência política no Brasil, violando os princípios da liberdade de expressão”, afirmou o especialista.

Benz também acusou os Estados Unidos de exportarem a violação da Primeira Emenda da Constituição norte-americana — que garante a liberdade de expressão — ao invés de promover seus valores democráticos no exterior. Segundo ele, essa estratégia teria favorecido um dos lados políticos no Brasil, interferindo diretamente no debate público e no ecossistema digital do país.