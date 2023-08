Ex-vereador do Rio Gabriel Monteiro se casa dentro do presídio

O ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro se casou dentro do presídio com uma mulher, identificada como Ana Carolina dos Santos. A informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias nesta terça-feira (8).

De acordo com o jornalista, Monteiro está com Ana Carolina desde antes dele ser preso suspeito de participar do estupro de uma jovem de 23 anos que ocorreu em novembro do ano passado. O casal havia constituído união estável em setembro. No documento obtido hoje, consta que os dois se casaram em regime de separação total de bens, no dia 10 de maio.

Ele foi acusado de estuprar uma jovem que afirma ter tido uma arma apontada na sua cabeça durante o crime. Segundo o Ministério Público, a vítima foi contaminada pelo vírus do HPV.

Redação AM POST