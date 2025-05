Ex-zagueiro do Santos é preso no Paraguai por tráfico de drogas

Notícias do Brasil – O ex-zagueiro paraguaio Julio César Manzur, conhecido por sua passagem pelo Santos em 2006, foi preso na última quarta-feira (7) durante uma operação antidrogas no município de Luque, no Paraguai. A ação foi coordenada por agentes do Departamento Especializado de Combate ao Narcotráfico e Crimes Conexos e ocorreu no bairro Ykua Duré.

De acordo com as autoridades locais, Manzur foi flagrado transportando cerca de 6 quilos de cocaína, supostamente destinada à comercialização na região. Durante a operação, os agentes também apreenderam uma caminhonete, uma pistola e seis celulares. Além do ex-jogador, dois outros homens foram presos no local.

A polícia investiga se os três fazem parte de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Em entrevista ao canal Telefuturo, Manzur negou qualquer envolvimento com o crime. Segundo ele, estaria apenas dirigindo o veículo para os dois passageiros, a quem descreveu como “conhecidos”, e alegou desconhecer o conteúdo transportado.

Com 43 anos, Julio Manzur teve carreira destacada no futebol sul-americano. No Brasil, vestiu a camisa do Santos, atuando em 49 partidas e marcando dois gols em 2006. No exterior, passou por clubes como Pachuca (MEX), Tigre (ARG) e León (MEX), além de importantes times paraguaios como Guaraní, Libertad e Olimpia.

Pela Seleção Paraguaia, disputou 32 partidas e participou dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, conquistando a medalha de prata. O caso agora segue sob investigação da Justiça paraguaia.