Exames de Bolsonaro apontam doenças que exigem tratamento contínuo

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência, no Jardim Botânico (DF), onde cumpre prisão domiciliar, na manhã deste sábado (16/8), para realizar uma bateria de exames médicos no Hospital DF Star. A saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e acompanhada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), que monitorou o deslocamento para garantir o cumprimento das medidas cautelares.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, os exames apontaram um quadro de esofagite e gastrite persistentes, ainda que em menor intensidade, mas que demandam tratamento medicamentoso contínuo. Também foi identificado histórico de hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas à broncoaspiração.

“[Bolsonaro] teve quadro de esofagite, mas exige tratamento contínuo, permanente. Não há necessidade de cirurgia neste momento”, afirmou o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o ex-presidente.

Exames realizados

Bolsonaro passou por mais de quatro horas de procedimentos no hospital, incluindo:

coleta de sangue e urina;

endoscopia digestiva alta;

tomografias de tórax, abdome e pelve;

ecocardiograma transtorácico;

ultrassonografia doppler de carótidas;

ultrassonografia de próstata e vias urinárias.

O boletim também destacou a necessidade de medidas preventivas para evitar novos episódios de broncoaspiração. Após os exames, Bolsonaro foi liberado às 13h58 e retornou à sua casa, onde permanece em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

O quadro de saúde do ex-presidente começou a se agravar três dias após o início da prisão domiciliar, o que levou seus advogados a pedirem acompanhamento médico frequente. Esta foi a primeira vez que Bolsonaro deixou a residência para atendimento hospitalar desde o cumprimento da medida.