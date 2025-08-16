A notícia que atravessa o Brasil!

Exames de Bolsonaro apontam doenças que exigem tratamento contínuo

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, os exames apontaram um quadro de esofagite e gastrite persistentes.

Por Jonas Souza

16/08/2025 às 21:45

Notícias do Brasil  – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência, no Jardim Botânico (DF), onde cumpre prisão domiciliar, na manhã deste sábado (16/8), para realizar uma bateria de exames médicos no Hospital DF Star. A saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e acompanhada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), que monitorou o deslocamento para garantir o cumprimento das medidas cautelares.

Leia mais: COP30: Ministro do Turismo critica veto ao açaí e anuncia republicação de edital

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, os exames apontaram um quadro de esofagite e gastrite persistentes, ainda que em menor intensidade, mas que demandam tratamento medicamentoso contínuo. Também foi identificado histórico de hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas à broncoaspiração.

“[Bolsonaro] teve quadro de esofagite, mas exige tratamento contínuo, permanente. Não há necessidade de cirurgia neste momento”, afirmou o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o ex-presidente.

Exames realizados

Bolsonaro passou por mais de quatro horas de procedimentos no hospital, incluindo:

  • coleta de sangue e urina;

  • endoscopia digestiva alta;

  • tomografias de tórax, abdome e pelve;

  • ecocardiograma transtorácico;

  • ultrassonografia doppler de carótidas;

  • ultrassonografia de próstata e vias urinárias.

O boletim também destacou a necessidade de medidas preventivas para evitar novos episódios de broncoaspiração. Após os exames, Bolsonaro foi liberado às 13h58 e retornou à sua casa, onde permanece em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

O quadro de saúde do ex-presidente começou a se agravar três dias após o início da prisão domiciliar, o que levou seus advogados a pedirem acompanhamento médico frequente. Esta foi a primeira vez que Bolsonaro deixou a residência para atendimento hospitalar desde o cumprimento da medida.

