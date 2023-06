Exames descartam traumatismo craniano em ex-deputado Roberto Jefferson

Após a realização de exames no ex-deputado Roberto Jefferson no domingo, dia 4, foi descartada a existência de traumatismo craniano. Em decorrência disso, ele recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ser transferido do Complexo de Gericinó, em Bangu, para o Hospital Samaritano Botafogo, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Conforme relatado pelo jornal O Globo, os exames foram realizados e constataram a ausência de traumatismo craniano.

Um laudo médico emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado indicou a possibilidade de traumatismo craniano depois que Jefferson desmaiou em sua cela. A transferência para o Hospital Samaritano Botafogo foi autorizada antecipadamente pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O laudo também apontou um quadro depressivo e uma perda de peso de 16,5 quilos nos últimos sete meses. Durante sua permanência no hospital, Roberto Jefferson estará sob escolta permanente da Polícia Penal. Além disso, ele está proibido de receber visitas sem autorização judicial, usar aparelho celular, acessar redes sociais e conceder entrevistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É importante destacar que o ex-deputado encontra-se em prisão preventiva desde outubro do ano passado, após disparar 50 tiros e lançar granadas contra agentes da Polícia Federal que foram até sua residência para cumprir um mandado de prisão. A decisão do ministro Moraes não estipula um prazo definido para sua permanência no hospital, uma vez que dependerá de seu estado de saúde e da avaliação da equipe médica.

Redação AM POST