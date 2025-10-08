Exército brasileiro avança com tanques Leopard na fronteira na fronteira com a Guiana e a Venezuela em megaoperação militar

Notícias do Brasil – Tanques Leopard 1A5 BR do Exército Brasileiro avançaram recentemente pela região de Normandia, em Roraima, em direção à junção com tropas paraquedistas durante a Operação ATLAS, um dos maiores exercícios militares da região norte do país.

O exercício envolve mais de 6.500 militares, incluindo tropas de infantaria, paraquedistas e unidades blindadas, além de 500 veículos, 20 embarcações e aeronaves da Força Aérea Brasileira. A operação ocorre na fronteira com a Guiana e a Venezuela, com o objetivo de reforçar a presença das Forças Armadas no extremo norte do país e aprimorar a capacidade de projeção de força na Amazônia.

Apesar da dimensão estratégica e da escala do exercício, as Forças Armadas enfrentam limitações operacionais significativas. O ministro da Defesa, José Múcio, alertou que o Brasil possui atualmente apenas 30 dias de munição e sofre com escassez de combustível, peças de reposição e orçamento travado.

O Ministério da Defesa escolheu a região amazônica por considerá-la estratégica tanto do ponto de vista ambiental quanto geopolítico. Para o General Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro, a presença militar assegura a soberania nacional em uma das áreas mais sensíveis do país.

“É importante que se saiba que a gente tem reforçado muito a região, o nosso planejamento é tirar meios da região sul do Brasil, das regiões mais ao sul do Brasil e intensificar a nossa prioridade nas fronteiras e, principalmente, na Amazônia”, reforçou o general.