O Exército emitiu um comunicado oficial referente às mensagens trocadas entre Mauro Cid, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, e o coronel Jean Lawand Junior, em que supostamente estariam planejando uma intervenção militar para impedir a posse de Lula em 2022.

A nota divulgada pelo Exército ressalta que “opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento da cadeia de comando do Exército Brasileiro e tampouco o posicionamento oficial da Força”. Além disso, o Exército afirma que tomará medidas para punir os responsáveis: “Na esfera administrativa, as medidas cabíveis já estão sendo adotadas no âmbito da Força”.

O Exército reforça sua postura apartidária e destaca seu compromisso com a legalidade e o respeito aos preceitos constitucionais. A instituição enfatiza sua atitude legalista e afirma que quaisquer condutas individuais consideradas irregulares serão tratadas no âmbito judicial, observando o devido processo legal.

Em relação ao coronel Lawand, mencionado como subchefe do Estado-Maior do Exército, o comunicado esclarece que ele atua no Escritório de Projetos Estratégicos do Estado-Maior do Exército.

Por fim, o Exército reafirma sua responsabilidade constitucional e seu compromisso histórico com a sociedade brasileira, enfatizando a importância da observância dos preceitos legais, princípios éticos e valores morais.

Redação AM POST