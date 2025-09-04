Experiência de “vida selvagem” entre pai e filho termina em investigação policial

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso de Alexander, que decidiu recriar, junto com o filho, uma espécie de versão caseira do reality “Largados e Pelados”. Para se desconectar do mundo digital, ele teria abandonado carro e celulares antes de iniciar a aventura.

A atitude, porém, chamou a atenção das autoridades, que consideraram a situação arriscada e abriram apuração. Segundo a polícia, a ideia de Alexander era passar um período isolado, enfrentando a natureza apenas com recursos básicos, em uma experiência de sobrevivência.

O caso ganhou repercussão justamente pela semelhança com o programa exibido na TV, no qual participantes precisam sobreviver em ambientes hostis. Agora, a Polícia Civil avalia se houve riscos à integridade física do filho e se a conduta pode configurar negligência.