Exploração infantil na internet cresce 114% e dispara após vídeo de Felca

Notícias do Brasil – O Disque 100, canal de denúncias anônimas de violações de direitos humanos, registrou um crescimento expressivo nas ocorrências de exploração infantil online entre os dias 18 e 22 de agosto. Segundo levantamento da ONG SaferNet, 64% das denúncias feitas em 2025 estão relacionadas a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) destacou que os registros de crimes de pedofilia na internet saltaram em agosto. O canal, que em média recebe 15 ligações por mês, contabilizou 50 denúncias em apenas um único dia no período analisado.

Crescimento das queixas

A SaferNet informou que mais de 49 mil denúncias foram registradas neste ano pelo Canal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Somente em agosto, o aumento foi de 114% em relação a 2024, reflexo da repercussão do vídeo publicado pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, que já ultrapassa 50 milhões de visualizações.

Entre janeiro e julho de 2025, o relatório aponta quase 77 mil registros de crimes digitais, sendo que 64% envolvem pornografia infantil — um aumento de 18,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ameaças a Felca e prisão de suspeito

Desde a publicação do vídeo, Felca vem recebendo ameaças de morte. As investigações avançaram nesta segunda-feira (25), quando a Polícia de São Paulo prendeu, em Pernambuco, o homem acusado de enviar e-mails intimidatórios ao youtuber. A prisão ocorreu pouco mais de uma semana após a Justiça autorizar a quebra de sigilo do investigado.