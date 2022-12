Fábio Porchat é condenado a indenizar Carlos Bolsonaro em quase R$50 mil por chamá-lo de corrupto

Redação AM POST*

O humorista Fábio Porchat foi condenado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro a pagar indenização por danos morais ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). A decisão foi divulgada na última terça-feira (6) pelo juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do 1º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A briga teve início em setembro do ano passado, quando o humorista publicou em suas redes que os herdeiros do ex-capitão eram “corruptos”. “Vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa: se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o estado pra proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você não faria o mesmo? #Empatia”, ironizou Porchat em um tuíte na ocasião.

De acordo com a decisão, além do pagamento de indenização de R$48.480 mil, Porchat terá que remover o conteúdo ofensivo, e a fazer uma retratação pública às calúnias, integralmente, nas mesmas redes sociais onde foram publicadas as acusações.

“Analisando-se a declaração em destaque, cuja autoria não restou negada, apresenta-se patente a intenção de ofender a honra do autor e seus familiares, impondo aos mesmos a pecha de corruptos e inaptos ao exercício democrático dos poderes e deveres que lhes foram conferidos no exercício da atividade legislativa. A publicação é clara e não deixa margens a qualquer dúvida ou interpretação favorável ao réu”, diz trecho do despacho.

O juiz determinou que a retratação e a retirada do conteúdo por Porchat sejam realizadas em 48 horas contadas a partir da ciência da decisão pelos advogados de Porchat — sob pena de multa diária de 1.000 reais –, caso a defesa não recorra da decisão. Se não houver contestação em até dez dias, o prazo começa a contar automaticamente.

Em nota, o advogado de Carlos Bolsonaro, Antonio Carlos Fonseca, afirma que a sentença não deixa qualquer dúvida com relação ao teor ofensivo da publicação divulgada nas redes sociais do humorista. “Os ataques gratuitos e sem qualquer fundamento atingiram a honra e a imagem do Vereador Carlos Bolsonaro e foram acertadamente punidos pela Justiça”, diz Fonseca.

No Twitter, Carlos Bolsonaro comemorou a decisão. “Diariamente, eu e minha família somos alvos do ‘ódio do bem’, que passou a empestear o ambiente deste país e que desumaniza adversários políticos. Recebemos, hoje, decisão contundente e assertiva”, escreveu.