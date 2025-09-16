Faccionados são mortos durante confronto com a polícia

Notícias do Brasil – Dois homens, identificados como Sabiá e Melque, morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Polícia Militar de Turismo do Maranhão (BPTur) no início da noite de domingo (14/9), no bairro Projeto, em Primeira Cruz (MA). Segundo a Polícia Militar, a dupla integrava facção criminosa e tinha envolvimento em homicídios e em crimes contra o patrimônio. Ainda conforme as informações, Melque era natural de Humberto de Campos, cidade vizinha na mesma região.

A ação do BPTur, parte de uma estratégia de combate ao crime organizado que vem sendo intensificada na região turística, culminou em troca de tiros e na neutralização dos dois suspeitos. A corporação aponta que o objetivo das operações é conter a atuação de grupos criminosos e reduzir a incidência de delitos que afetam diretamente moradores e visitantes.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da região, seguindo os protocolos de apuração aplicáveis a mortes em confronto com a polícia. Após os procedimentos iniciais no local, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais e demais etapas formais de identificação e necropsia. Outras informações sobre a ocorrência não foram divulgadas até o momento.

A investigação deverá esclarecer circunstâncias do confronto, a dinâmica da abordagem e eventuais vínculos da dupla com outras ocorrências criminais em municípios próximos, dentro do escopo das diligências padrão para casos dessa natureza.