Fachin critica reforma administrativa e declara: “Ninguém pense que fará por cima do Judiciário uma reforma”

Notícias do Brasil – Em discurso durante o Congresso Brasileiro da Magistratura, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, causou polêmica ao criticar abertamente a reforma administrativa em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta pretende acabar com supersalários no serviço público e rever benefícios concedidos a membros do Judiciário e do Ministério Público.

Fachin afirmou que não permitirá uma reforma “contra o Poder Judiciário brasileiro” e destacou que estará “vigilante” em defesa da magistratura.

“Ninguém pense que fará por cima do Judiciário uma reforma contra o Poder Judiciário brasileiro. Não permitiremos e estarei vigilante para que haja respeito à magistratura brasileira”, declarou o ministro.

As declarações foram interpretadas por parlamentares e analistas políticos como uma tentativa de pressão sobre o Legislativo, já que o ministro reforçou que o Judiciário não aceitará mudanças que prejudiquem a categoria.

“Não concordamos com circunstâncias eventualmente abusivas, mas é fundamental que todos os Poderes sejam chamados”, completou Fachin, em tom de alerta.

A fala gerou reação nos bastidores do Congresso, onde a proposta é vista como um passo necessário para conter privilégios e distorções salariais. A reforma prevê limitar verbas indenizatórias e aumentar a transparência nas remunerações de servidores, especialmente em carreiras do alto escalão.