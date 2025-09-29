A notícia que atravessa o Brasil!

Fachin elogia Barroso e destaca solidariedade a Moraes em discurso de posse no STF

Durante o pronunciamento, Fachin também destacou o ministro Alexandre de Moraes, ressaltando sua trajetória consolidada.

Por Jonas Souza

29/09/2025 às 17:18 - Atualizado em 29/09/2025 às 17:19

Notícias do Brasil  – Em seu discurso de posse, o ministro Edson Fachin prestou homenagem ao colega Luis Roberto Barroso, que se despede da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Fachin o descreveu como “um dos ministros mais talentosos da minha geração” e desejou que Barroso continue a contribuir para o bem do país, mantendo “a vitalidade intelectual, a inspiração própria e a juventude de espírito e destino”.

Durante o pronunciamento, Fachin também destacou o ministro Alexandre de Moraes, ressaltando sua trajetória consolidada como jurista e professor de direito constitucional. O novo presidente do STF afirmou que Moraes, reconhecido como “fortaleza no exercício da magistratura”, sempre terá a solidariedade do tribunal.

“Da presidência se despede um dos ministros mais talentosos da minha geração, o ministro Luis Roberto Barroso. Ao meu amigo fraterno, desejo, para o bem do país e para o bem de todos nós, que conserve sempre a vitalidade intelectual, a inspiração que lhe é própria e a juventude de espírito e destino. Terei ao meu lado o ministro Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece este tribunal e que aqui chegou com uma carreira consolidada, como jurista e professor de direito constitucional. Como é amigo e juiz feito fortaleza, sua excelência, como integrante deste tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade”, declarou Fachin.

Já como presidente empossado, Fachin passará a conduzir a posse do ministro Alexandre de Moraes na Vice-Presidência do STF. Em nome do Tribunal, a ministra Cármen Lúcia fez  o discurso de saudação aos novos dirigentes da Corte. Em seguida, houve os discursos do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.  Após a solenidade, o novo presidente e o novo vice-presidente receberam cumprimentos no Salão Branco do STF.

Trajetórias

Nascido em 8 de fevereiro de 1958 em Rondinha (RS), Fachin cresceu no Paraná, onde recebeu o ensino fundamental e médio até chegar à universidade. Graduou-se em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde também é professor titular de direito civil. É mestre e doutor em direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com pós-doutorado no Canadá. Foi professor visitante da Dickson Poon Law School, do King’s College, em Londres.

Antes de ingressar no Supremo, atuou como advogado, com ênfase em direito civil, agrário e imobiliário, e foi procurador do Estado do Paraná. Nomeado para o STF em 2015 pela presidente Dilma Rousseff, tomou posse em 16 de junho daquele ano, na vaga do ministro aposentado Joaquim Barbosa. Entre fevereiro e agosto de 2022, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ministro Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo, em 13 de dezembro de 1968. Formado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), é doutor e livre-docente em direito do Estado pela mesma instituição, onde também exerce a docência. Iniciou a carreira como promotor de Justiça no Ministério Público de São Paulo, cargo que ocupou de 1991 a 2002. Foi secretário de Justiça e de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ministro da Justiça e Segurança Pública em 2016. Nomeado pelo presidente Michel Temer, tomou posse no Supremo em 22 de março de 2017. Presidiu o TSE entre agosto de 2022 e junho de 2024.

