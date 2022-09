Fachin suspende decretos de Bolsonaro que facilitavam acesso a armas e governistas reagem: “aberração jurídica”

Redação AM POST

Em três decisões diferentes tomadas nesta segunda-feira (5), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitaram a compra e porte de armas. Ele é o relator de três ações — duas delas apresentadas pelo PSB e outra pelo PT — que questionam os decretos do mandatário.

O ministro citou o risco de violência política na eleição deste ano. “Tenho que o início da campanha eleitoral exaspera o risco de violência política”, escreveu Fachin, que estabeleceu algumas restrições para a aquisição de armas e munições.

Nas três decisões, Fachin defendeu o Estatuto do Desarmamento e destacou o risco de elevação da violência como um todo: “Deve-se indagar se a facilitação à circulação de armas, na sociedade, aumenta ou diminui a expectativa de violência privada. Antecipando a resposta à qual me encaminharei, penso que se deve concluir pelo aumento do risco e consequente violação do dever de proteção pelo Estado.”

Ele também avaliou que, “em contextos de alta violência e sistemática violação de direitos humanos, como é o caso brasileiro”, deve ser considerada “a propensão a otimizar o direito à vida e à segurança, mitigando riscos de aumento da violência”.

Reação

Políticos da base do governo classificaram a determinação de Fachin como “aberração jurídica” e disseram que o STF “não respeita” a Constituição Federal. Por outro lado, opositores afirmaram que a decisão “deixa o país aliviado” pelo risco de episódios de violência durante as eleições.