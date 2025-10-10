Falha em equipamento deixa pessoa presa em cabine de roda-gigante no Acre; veja vídeo

Notícias do Brasil – Na noite de sábado (4), um episódio de tensão interrompeu a programação da ExpoQuinari 2025, feira agropecuária realizada em Senador Guiomard, no Acre. Uma pessoa ficou pendurada na parte externa de uma das cabines de uma roda-gigante após uma falha no equipamento, provocando pânico entre os frequentadores do evento.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem se desequilibrou enquanto o brinquedo estava em funcionamento, o que possibilitou que ele permanecesse agarrado à estrutura metálica da cabine. Vídeos gravados por populares registraram o momento e foram compartilhados nas redes sociais, ampliando a repercussão do incidente.

Ao perceberem a situação, os operadores do parque desligaram o equipamento prontamente e iniciaram o protocolo de resgate. A ação contou com o apoio de pessoas que estavam no local e ajudaram a estabilizar a cena para que a vítima fosse retirada com segurança.

Segundo as informações repassadas pelas autoridades, a pessoa foi retirada sem a necessidade de atendimento hospitalar imediato para casos mais graves. O susto, no entanto, mobilizou quem assistia à movimentação na área dos brinquedos e gerou apreensão entre os visitantes da feira.