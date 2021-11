Falso policial é preso depois de bater com viatura da PM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um motorista que se passava por policial penal, na madrugada desta segunda-feira (15/11), na região de São Sebastião. O flagrante ocorreu após o homem colidir com a viatura dos militares, por volta das 0h30. Segundo a corporação, ele estava visivelmente embriagado.

No momento do patrulhamento, a corporação recebeu a denúncia que um homem armado se passava por policial penal em um bar localizado no Pro-DF. Quando a PM chegou no endereço, o indivíduo já tinha saído conduzindo um veículo gol, da cor prata.

A guarnição com apoio do Grupamento Tático Operacional (GTOP) saiu em busca do mesmo, e na altura da Quadra 301, visualizou o carro. Os militares deram ordem de parada, mas o homem não obedeceu. Em seguida, os PMs cercaram o veículo. Sem saída, o suspeito avançou contra uma das viaturas, colidindo frontalmente. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado.

Porém, o condutor estava visivelmente embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Um simulacro de arma de fogo, usado no bar, foi encontrado em sua residência e entregue aos policiais pelo pai do criminoso. Diante dos fatos, os militares conduziram o homem à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

*Com informações da PMDF