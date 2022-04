“Falta pouco para Moraes colocar estrela de xerife”, diz Marco Aurélio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta terça-feira (26), Marco Aurélio Mello, criticou o ministro Alexandre de Moraes pela condução do caso do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Para o magistrado falta pouco para Moraes “colocar a estrela no peito e o revólver na cintura”.

O ex-ministro deu as declarações ao ser questionado sobre o perdão concedido por Bolsonaro a Silveira, após o parlamentar ter sido condenado a oito anos e nove meses de prisão pela Corte. Para Marco Aurélio, a graça “não passa pelo crivo do Supremo”. Ele, no entanto, defendeu um cenário de “respeito mútuo por parte dos agentes políticos”.

“Precisamos de um cenário não de antagonismos, mas sim de respeito mútuo por parte dos agentes políticos. Se eu não fosse um homem otimista por criação na família e por minha vida no serviço público, minha vida como integrante do colegiado julgador, eu recearia até para a próxima presidência da Justiça Eleitoral que está a cargo do ministro Alexandre de Moraes (…) Que se tire, como costumo dizer, um jargão, inclusive carioca, que se tire o pé do acelerador e se sente à mesa e não na mesa, para que prevaleça o entendimento, para que prevaleça a paz social”, destacou em entrevista ao UOL.

Já sobre a atuação de Moraes no caso, Marco Aurélio acredita que o ministro não está agindo “como convém”.

“Ele está se aproximando de colocar a estrela no peito e o revólver na cintura. Ou seja, a atuação como xerife, não é o que convém. Os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. Não cabe partir para o discurso visando fustigar a quem quer que seja. (…) O juiz deve atuar com firmeza, ou seja, tornando prevalecente a legislação regente da matéria, a legislação em vigor”, ressaltou.

