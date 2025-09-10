Família de Alexandre de Moraes adquire mansão de R$ 12 milhões em bairro nobre de Brasília

Notícias do Brasil – No fim de agosto de 2025, a família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concretizou a compra de uma mansão localizada no Lago Sul, área nobre de Brasília. O imóvel, que possui 725 m² de área construída, foi adquirido por R$ 12 milhões, em transação paga integralmente à vista, conforme documentos de cartório.

A aquisição foi feita por meio do “Lex – Instituto de Estudos Jurídicos LTDA.”, empresa da família Moraes que já reúne outros bens em seu patrimônio. O quadro societário inclui a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e os três filhos do casal. Foi Viviane quem assinou a escritura de compra e venda em cartório há menos de 15 dias.

Segundo os registros, o valor foi quitado em duas etapas: R$ 6 milhões como sinal, transferidos para a antiga proprietária e os corretores responsáveis, e mais R$ 6 milhões na data da assinatura da escritura, depositados diretamente para a vendedora. Além disso, foram desembolsados R$ 240 mil referentes ao ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).

O imóvel pertencia à Construtora Modelo LTDA., administrada por Tiago Figueiredo de Araújo e que também tem como sócios Mariluce Freire e Paulo Fontenele e Silva. A empresa havia comprado a propriedade em 2020 por R$ 2,1 milhões, quando possuía apenas 320,7 m². Em 2024, registrou em cartório a demolição da antiga estrutura e a construção de uma nova casa, agora com 725 m².

Atualmente, o ministro Alexandre de Moraes recebe um salário bruto de R$ 46,3 mil no STF. Sua esposa, Viviane, é sócia de um escritório de advocacia. Até a compra da mansão, a família residia em um apartamento funcional do STF na Asa Sul, em Brasília. Em São Paulo, mantêm um apartamento no Jardim Europa, um dos bairros mais valorizados da capital paulista.