Família faz vaquinha para ajudar no tratamento menino de 2 anos portador de síndrome de Down que foi diagnosticado com leucemia

A família do pequeno Ravi, de 2 anos, criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e ajudar no tratamento do menino que é portador de síndrome de Down e após muitas internações e exames recebeu o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda -M7, que é um dos cânceres de sangue mais agressivos com uma baixa taxa de sobrevivência.

De acordo com informações do criador da vaquinha, Marcelo Farias, a criança vem lutando pela vida e depois de começar a fazer quimioterapia, aconteceram várias intercorrências, ele foi transferido para UTI, entubado e está em coma induzido, em São Paulo.

“Foi necessário contratar uma equipe de intensivistas especializada, mas os custos são muito altos, porém essenciais para recuperação do nosso guerreiro e para manter esse serviço precisamos da sua ajuda”, diz Marcelo na vaquinha.

A meta da família é conseguir o valor de R$150 mil e até o fechamento desta matéria já foi arrecado R$ 28.324,29 mil doados por 276 apoiadores.

Para ajudar no tratamento de Ravi: CLIQUE AQUI.

