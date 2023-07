Família morre após marido inconformado com separação colocar fogo em casa

Três pessoas de uma mesma família morreram e uma ficou ferida durante um incêndio criminoso, na madrugada desta quinta-feira (13), em uma casa da Rua Nossa Senhora do Carmo, bairro Santa Terezinha, na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná. O marido, a esposa e o sogro perderam as vidas.

De acordo com informações preliminares, o sinistro foi ocasionado após o marido ficar inconformado com o pedido de divórcio da esposa. Revoltado, ele retornou na madrugada e colocou fogo no carro da mulher. As chamas rapidamente se alastraram para o imóvel.

A mulher conseguiu salvar o filho do casal. O menino, de 12 anos, foi encaminhado em estado grave ao hospital. Depois de retirar o adolescente da casa, ela voltou para buscar o pai, que era cadeirante, mas os dois morreram dentro da residência por inalação de fumaça. O suspeito de causar o incêndio morreu queimado no quintal da casa.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

