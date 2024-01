Família paterna não quer sobrenome ‘Richthofen’ na certidão do filho de Suzane com médico

O nascimento do filho de Suzane Von Richthofen, fruto de seu relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz, trouxe à tona uma questão delicada relacionada ao sobrenome da criança. Segundo informações do colunista Ullisses Campbell, do jornal O Globo, a família paterna do bebê está solicitando que ele não receba o sobrenome da mãe, temendo que a associação com o crime pelo qual Suzane foi condenada possa prejudicar a vida da criança.

Felipe veio ao mundo na última sexta-feira (26), coincidentemente no mesmo dia do aniversário de Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane e envolvido no assassinato do casal Von Richthofen, junto com o irmão Cristian Cravinhos, em 2002. A escolha do sobrenome é uma decisão delicada, considerando o histórico criminal da mãe, que foi condenada pelo planejamento e execução do assassinato de seus pais.

O parto aconteceu na maternidade do Hospital Albert Sabin, localizado em Atibaia, São Paulo. Durante a permanência de Suzane na instituição, algumas medidas foram tomadas para garantir a privacidade da paciente, incluindo instruções para que funcionários evitassem abordar temas delicados que não estivessem relacionados ao nascimento do bebê. O hospital, onde o pai da criança trabalha, implementou esses protocolos sob ameaça de demissão para garantir o bem-estar da família e a segurança do ambiente hospitalar.

Redação AM POST