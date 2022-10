Família recebe em caixa de papelão pernas amputadas de pedreiro que sofreu acidente de moto

Redação AM POST*

A família do pedreiro Deonir Teixeira da Paixão, 46, que teve as pernas amputadas após um acidente de motocicleta nesse domingo (9), recebeu os membros do paciente em uma caixa de papelão entregue pela equipe do Hospital Regional de Paraíso do Tocantins. A vítima sofreu um acidente na entrada da cidade. Ele perdeu uma das pernas ainda no local, e a outra precisou ser amputada no hospital.

Continua depois da Publicidade

A família informou que foi chamada na unidade de saúde durante a noite para assinar um termo e ficar com os membros.

De acordo com um dos familiares, a unidade disse que se a família não recebesse os membros para enterrar eles iriam descartar no lixo hospitalar. Não avisaram se iriam enterrar ou incinera.

Em casos de amputação, a unidade hospitalar deve informar a família do paciente sobre a necessidade do procedimento e oferecer a escolha de levar os membros ou deixar o descarte a cargo do serviço de saúde. É o que explica uma nota da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins.

Continua depois da Publicidade

O órgão informou ainda que houve falha na comunicação sobre o descarte dos membros e lamentou a situação. Disse que, embora a empresa seja responsável pelo descarte, “a equipe multiprofissional não soube explicar o trâmite à família, que decidiu levar os membros”.

A família decidiu procurar uma funerária da cidade, mas o estabelecimento não sabia como proceder e disse que em anos de atuação na área nunca viu esse tipo de situação.

Continua depois da Publicidade

Por causa da gravidade no estado de saúde, o homem foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Palmas (HGP).

Os membros foram levados ao Cemitério de Paraíso do Tocantins na manhã desta segunda-feira (10), mas não foram enterrados por causa da ausência de documentos exigidos para um sepultamento.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do G1