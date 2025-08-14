Familiares do presidente da Câmara já foram denunciados por corrupção; Hugo Motta enfrenta STF, diz jornalista Alan Fardin

Notícias do Brasil – A história política de Patos, município do sertão paraibano, está intimamente ligada à família Motta, que domina a prefeitura, influencia a Assembleia Legislativa e mantém presença no Congresso Nacional desde a década de 1950. Hoje liderada pelo deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), a dinastia acumula décadas de mandatos, acusações e investigações que evidenciam um sistema político em que poder e denúncias caminham lado a lado.

Com cerca de 39% da população dependente do Bolsa Família, Patos se configura como um curral eleitoral, onde a precariedade social contribui para a fidelidade política. Hugo Motta é filho de Nabor Wanderley, prefeito em dois períodos (2005-2012 e 2021-atual), neto de Nabor Wanderley da Nóbrega (prefeito entre 1956 e 1959) e de Francisca Motta (prefeita de 2013 a 2016). Pai, mãe, padrasto, avô, avó, sogro e sogra de Hugo já foram denunciados por corrupção, fraudes e desvio de recursos.

O episódio mais emblemático foi a Operação Veiculação, realizada pela Polícia Federal em 2016. A investigação revelou supostas fraudes em licitações e superfaturamento de contratos de locação de veículos da Prefeitura de Patos, com prejuízo estimado em R$ 11 milhões. Recursos de programas federais, como Fundeb, PNATE e Pró-Jovem Trabalhador, teriam sido desviados por meio de empresas de fachada.

Segundo o jornalista Alan Fardin, Hugo Motta estaria atualmente nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto o esquema de poder familiar continua influente. Críticas indicam que medidas propostas em Brasília muitas vezes funcionam apenas como cortina de fumaça para desmobilizar parlamentares, sem comprometer a continuidade das redes de poder locais.