A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Familiares do presidente da Câmara já foram denunciados por corrupção; Hugo Motta enfrenta STF, diz jornalista Alan Fardin

Pai, mãe, padrasto, avô, avó, sogro e sogra de Hugo já foram denunciados por corrupção, fraudes e desvio de recursos.

Por Jonas Souza

14/08/2025 às 17:32

Ver resumo

Notícias do Brasil  – A história política de Patos, município do sertão paraibano, está intimamente ligada à família Motta, que domina a prefeitura, influencia a Assembleia Legislativa e mantém presença no Congresso Nacional desde a década de 1950. Hoje liderada pelo deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), a dinastia acumula décadas de mandatos, acusações e investigações que evidenciam um sistema político em que poder e denúncias caminham lado a lado.

PUBLICIDADE

Leia mais: Secretário de Parintins é acusado de agredir morador após ser denunciado por usar carro oficial para transportar bebidas

Com cerca de 39% da população dependente do Bolsa Família, Patos se configura como um curral eleitoral, onde a precariedade social contribui para a fidelidade política. Hugo Motta é filho de Nabor Wanderley, prefeito em dois períodos (2005-2012 e 2021-atual), neto de Nabor Wanderley da Nóbrega (prefeito entre 1956 e 1959) e de Francisca Motta (prefeita de 2013 a 2016). Pai, mãe, padrasto, avô, avó, sogro e sogra de Hugo já foram denunciados por corrupção, fraudes e desvio de recursos.

PUBLICIDADE

O episódio mais emblemático foi a Operação Veiculação, realizada pela Polícia Federal em 2016. A investigação revelou supostas fraudes em licitações e superfaturamento de contratos de locação de veículos da Prefeitura de Patos, com prejuízo estimado em R$ 11 milhões. Recursos de programas federais, como Fundeb, PNATE e Pró-Jovem Trabalhador, teriam sido desviados por meio de empresas de fachada.

Segundo o jornalista Alan Fardin, Hugo Motta estaria atualmente nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto o esquema de poder familiar continua influente. Críticas indicam que medidas propostas em Brasília muitas vezes funcionam apenas como cortina de fumaça para desmobilizar parlamentares, sem comprometer a continuidade das redes de poder locais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Mundo

Trump critica Brasil como “péssimo parceiro comercial” e defende Bolsonaro durante coletiva na Casa Branca

O presidente norte-americano também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “homem honesto”.

há 2 minutos

Brasil

Alexandre de Moraes pede que Zanin marque julgamento de Bolsonaro

Cabe à Primeira Turma do STF decidir sobre a responsabilidade criminal dos acusados.

há 3 minutos

Amazonas

Manaus sedia pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Evento reúne autoridades e especialistas para debater avanços e desafios da segurança pública, com foco na realidade amazônica.

há 16 minutos

Manaus

Câmera de segurança registra momento em que padeiro joga celular no rosto de entregador em Manaus; veja vídeo

O vídeo registra agressão física, arremesso de objetos e reação de outros funcionários.

há 38 minutos

Amazonas

Caminhão é destruído por incêndio em trecho da BR-319 em Humaitá

Motorista conseguiu escapar antes que as chamas atingissem o tanque de combustível.

há 42 minutos