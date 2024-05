Famílias atingidas pela tragédia no RS vão receber auxílio de R$ 2 mil, diz Eduardo Leite

Tragédia no Rio Grande do Sul – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou neste sábado (11) que cada família afetada pelos temporais no estado receberá um auxílio de R$ 2.000, proveniente do Pix organizado pelo governo para socorrer as vítimas das enchentes.

O anúncio foi feito após deliberação do Comitê Gestor dos valores doados pelo Pix SOS Rio Grande do Sul, que definiu os critérios para a distribuição dos recursos. Os detalhes sobre como serão selecionadas as famílias contempladas ainda estão em fase de definição pelo comitê.

Além do auxílio financeiro, parte do montante arrecadado será destinada à compra e entrega imediata de 30 mil mantas, visando auxiliar os atingidos pelas chuvas a enfrentar o frio intenso que se aproxima.

Em mensagem oficial, o governador destacou a importância da solidariedade de todos na reconstrução do Rio Grande do Sul e assegurou que os valores doados não serão utilizados em despesas correntes do governo, mas sim em um fundo específico criado para lidar com a tragédia ocasionada pelos temporais.

O montante das doações recebidas por meio do Pix SOS Rio Grande do Sul já alcança a marca de R$ 72 milhões, uma expressiva demonstração de apoio e colaboração da sociedade diante da situação emergencial enfrentada pelo estado.

