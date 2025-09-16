A notícia que atravessa o Brasil!

Fast Shop firma acordo com MPSP e pagará R$ 100 milhões em multas  

A investigação revelou que empresários pagaram auditores fiscais para facilitar o ressarcimento de créditos de ICMS.

Por Fernanda Pereira

16/09/2025 às 06:14

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Notícias do Amazonas – A Fast Shop firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) após ser investigada por participação em um esquema de desvio de recursos públicos por meio de créditos de ICMS.

O compromisso prevê o pagamento de R$ 100 milhões em prestação pecuniária penal, além da devolução dos valores desviados. Os sócios e um diretor da empresa também se comprometeram a implementar um programa de compliance e adotar novas práticas de governança.

Leia mais: Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de lobista acusado de movimentar R$ 1 bilhão em propinas

A investigação, conduzida na Operação Ícaro, revelou que empresários da companhia pagaram auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo para facilitar o ressarcimento de créditos de ICMS. Entre dezembro de 2021 e julho de 2025, a Fast Shop repassou cerca de R$ 422 milhões à Smart Tax, empresa de fachada controlada pelos fiscais, obtendo em troca R$ 1,5 bilhão em créditos.

Um dos diretores da rede varejista chegou a ser preso. A empresa declarou, em nota, que tem colaborado integralmente com as autoridades.

