Faustão deixa Band após 1 ano e meio na emissora. Fausto Silva, de 73 anos, deixará o Grupo Bandeirantes de Comunicação. A emissora e o apresentador decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato que tinha validade até 2026. A informação foi confirmada pela reportagem do Terra.

O futuro de Faustão agora é incerto. Rumores apontam uma possível aposentadoria do apresentador, que já soma mais de três décadas na televisão.

Em relação à grade de programação da Band, as gravações continuarão até semana que vem. Os programas inéditos devem seguir até o final de maio. Após isso, a emissora exibirá reprises enquanto não estrear um programa substituto.

Boa parte da equipe de Faustão será mantida após a saída do apresentador. O novo programa, que ainda não tem nome, deve contar com as presenças de João Guilherme, filho do apresentador, e Anne Lottermann no elenco.

