Faustão recebe alta hospitalar após passar por transplante de coração

Faustão recebeu alta do hospital particular onde estava internado, neste domingo (10), em São Paulo. O apresentador, que passou por um transplante de coração no fim de agosto, seguirá com a reabilitação em casa e permanece sob orientações médicas e profissionais para que a recuperação aconteça sem intercorrências.

“Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo, dia 10 de setembro de 2023. O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”, diz o boletim médico.

Na última sexta-feira (8), Fausto Silva deixou a unidade semi-intensiva e foi transferido para um apartamento no hospital. Segundo o boletim médico emitido na ocasião, o comunicador não apresentava evidências de rejeição do órgão e estava com função cardíaca normal.

O apresentador foi internado com insuficiência cardíaca no dia 5 de agosto em um hospital da capital paulista. Cerca de 15 dias após a internação, um boletim médico ressaltou a necessidade de transplante de coração.

No dia 27 de agosto, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionou o hospital, “quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B”. O transplante foi feito no mesmo dia, e os médicos consideraram o procedimento um “sucesso”.

Luciana Cardoso, mulher de Faustão, compartilhou uma carta aberta para agradecer o apoio de fãs e amigos e os cuidados da equipe médica com o marido dela, além de afirmar que a doação de órgãos passou a ser uma “missão de vida” — os filhos, João Guilherme e Lara, repostaram a publicação da mãe.

‘Dei sorte nessa fila’, diz Faustão

Na última quinta-feira (31), o apresentador gravou um vídeo no qual agradece pelo carinho dos fãs e diz que está totalmente recuperado, sem sentir nenhuma dor. Na gravação, o comunicador afirma ainda: “Dei sorte nessa fila”.

“Já estou andando, no terceiro dia depois de operado. Não sinto nada. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha certeza do que é o transplante. De 200 e poucas pessoas, 60 pessoas esperaram menos de 30 dias. E eu dei sorte nessa fila”, disse ele na gravação.

