Fausto Santos Júnior procura esclarecimentos sobre o apagão nacional

O deputado federal Fausto Santos Júnior apresentou um requerimento, nesta terça-feira (15), para obter informações detalhadas sobre o apagão nacional que afetou diversos estados e o Distrito Federal.

Segundo o parlamentar, é responsabilidade do Poder Legislativo exercer o controle e a fiscalização das atividades do Poder Executivo, garantindo o adequado funcionamento dos serviços públicos essenciais, como a distribuição de energia elétrica.

“ Brasil é o segundo país com a energia mais cara do mundo, e o fornecimento é péssimo e inseguro. O apagão que atingiu várias regiões do nosso país hoje, é prova disso. Nosso sistema precisa de modernização urgente ”, disse o deputado federal.

No dia 15 de agosto de 2023, um apagão nacional deixou parte significativa do país sem energia elétrica, impactando diretamente a rotina dos cidadãos e o funcionamento de serviços públicos em diversas regiões.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) e o Ministério de Minas e Energia confirmaram a ocorrência de uma falha às 8h31, porém, até o momento, a causa do incidente ainda não foi divulgada. Diante disso, o parlamentar solicitou as seguintes informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia:

a) Qual foi o problema detectado que gerou a “ação controlada” pelo Operador Nacional do Sistema – ONS?

b) Quais as providências que serão tomadas em relação a esta ocorrência?

c) Quais as ações preventivas que serão adotadas para evitar a repetição de eventos como esse no futuro?

d) Qual é o prejuízo estimado aos consumidores devido ao apagão?

e) Quem será responsável pelas indenizações relacionadas aos eventuais danos causados aos consumidores?

Redação AM POST