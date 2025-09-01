Feira de Ceilândia tem pontos de bebidas que usam apelo sexual para atrair clientes com banca do “trepa-trepa”

Notícias do Brasil – Na Feira Permanente do Setor P Norte, em Ceilândia (DF), algumas bancas de venda de cervejas chamam atenção por misturar consumo de álcool com apelo sensual. Jovens mulheres, conhecidas como “iscas”, trabalham vestidas com roupas curtas e usam linguagem provocativa para atrair clientes, majoritariamente homens.

As vendedoras têm idades entre 18 e 25 anos e recebem R$ 5 por garrafa, com meta diária de 15 unidades, o que pode render até R$ 800 por semana, além de ajuda de custo para transporte. Apesar da aparência sugestiva do ambiente, as trabalhadoras afirmam que se limitam à venda de bebidas.

Bebidas caras e consumo exagerado

O preço das bebidas impressiona quem frequenta o local pela primeira vez: uma long neck custa no mínimo R$ 15, e um trio de garrafas “litrão” chegou a R$ 93 durante visita da reportagem. Frequentadores assíduos, no entanto, gastam valores altos: alguns chegam a R$ 2 mil a R$ 3 mil em uma tarde. Música alta e figurinos provocativos são estratégias usadas para incentivar o consumo.

Banca do “trepa-trepa”

Uma das bancas mais conhecidas, apelidada de “trepa-trepa”, vai além da venda de bebidas. A responsável mistura o papel de comerciante com o de cafetina, exibindo fotos e vídeos de garotas de programa para os clientes. Segundo ela, garotas de programa aparecem principalmente às sextas, sábados e domingos, quando o movimento aumenta.

A comerciante revelou que já organizou festas privadas para políticos, incluindo dois deputados, pagando R$ 700 para cada menina e ficando com o restante do lucro, que chegou a R$ 10 mil, enquanto os clientes consumiam bebidas e serviços sexuais em lancha.

Funcionamento das bancas

Cada banca opera com até seis mulheres, que se desdobram para vender bebidas geladas. O ambiente combina música alta – funk, sertanejo e pagode – com figurino provocativo e insinuações sexuais, como estratégia de vendas.

