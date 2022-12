Feirão Serasa Limpa Nome já disponibilizou R$ 18 bilhões de descontos a mais de 4 milhões de brasileiros

Redação AM POST

Quem pretende terminar o ano livre de pendências financeiras ainda tem mais três dias para participar da maior edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que se encerra nessa sexta-feira (23). Com 267 empresas parceiras e descontos que chegam a 99%, as oportunidades de renegociação de dívidas estão disponíveis nos canais digitais oficiais ou de forma presencial nas agências dos Correios espalhadas pelo país. Mobilizando histórias de recomeço desde o início de novembro, mais de 4 milhões de consumidores já negociaram aproximadamente 7 milhões de dívidas.

De acordo com Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, essa edição se tornou um marco para os brasileiros pois o número de parceiros, o volume de descontos e a quantidade de acordos bateram todos os recordes. “Aproveitamos esse momento significativo para os consumidores que recebem seu 13º salário ou que se organizaram durante os meses para reestabelecer sua saúde financeira. Já possibilitamos que mais de R$18 bilhões de descontos fossem concedidos na negociação das dívidas e nos emocionamos com milhares de histórias de superação”, afirma.

Rosemary dos Santos Silva, ex-moradora de rua e ex-usuária de drogas, é uma dessas pessoas que teve sua vida transformada depois de quitar suas dívidas. “Tinha uma pendência de quase R$30 mil que consegui pagar por R$450”, conta. “Depois de situações muito difíceis, conseguir limpar meu nome é um alívio. Agora, sinto as portas abertas para realizar sonhos e começar um novo tempo”, comenta Rosemary.

Essa é a mesma sensação de Edivaldo Jesus, que se permite sonhar com um carro novo e aproveitar melhor a vida com a esposa. “Contraí uma dívida de R$15 mil no cartão de crédito que fui acumulando por seis anos. Com 99% de desconto, saiu por R$455 e consegui, finalmente, resolver essa questão”, relata Edivaldo.

O técnico em manutenção Claudio Evangelista saiu do Feirão com sentimento de alívio depois de pagar R$ 301,00 por uma dívida de cartão de crédito e empréstimo de R$ 18 mil que o atormentava havia quase 10 anos, quando ficou desempregado. “Demorei para voltar ao mercado de trabalho e fui gerando uma bola de neve de dívidas”, conta. “Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de zerar essa pendência”.

Conheça outras histórias de vida, dívidas e recomeços de quem conseguiu renegociar no Feirão Serasa Limpa Nome:

https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/historias-de-vida/

Negocie as dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais abaixo:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· Ligação gratuita 0800 591 1222

· WhatsApp 11 99575–2096

· Agências dos Correios, com as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

Como negociar pelo app da Serasa? Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso opte pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais.