Felca e Cela viram réus após debocharem de chá-revelação: “coisa de pobre”

As declarações repercutiram negativamente entre os envolvidos na festa, que afirmam ter sofrido constrangimentos.

Por Natan AMPOST

29/08/2025 às 11:24

Notícias do Brasil – A Justiça de São Paulo decidiu dar prosseguimento a uma ação por danos morais movida por uma família de Mogi Guaçu contra os influenciadores Felca e a Cela, após a divulgação de um vídeo considerado depreciativo em uma transmissão ao vivo na plataforma TikTok. A decisão, assinada pelo juiz Sergio Augusto Fochesato, da 2ª Vara Cível do município, nega, por ora, o pedido de retirada imediata do conteúdo, mas mantém o andamento do processo.

O caso teve início em outubro de 2024, quando Felca e Cela realizaram uma live reagindo a um vídeo de chá revelação promovido por uma família da cidade do interior paulista. Durante a transmissão, os dois teriam utilizado expressões pejorativas, como “não dá pra dar chance pro pobre”, além de se referirem ao evento como “fubanga”.

Pedido de remoção negado

Ao analisar o processo, o juiz avaliou que o pedido liminar da família não poderia ser acolhido por falta de provas suficientes. Segundo a decisão, os autos não continham comprovação de providências prévias junto à plataforma para a retirada do conteúdo, tampouco documentação que atestasse a autoria direta das ofensas.

“Não verificada a verossimilhança das alegações, não demonstradas providências junto às redes sociais quanto a suspensão das publicações e, principalmente, a identificação da autoria das publicações que pretendem a remoção de conteúdo vigente, que não se presume, nos termos do art. 300, do CPC, indefiro a tutela de urgência”, destacou o magistrado.

Com isso, o vídeo segue disponível enquanto o processo tramita. O magistrado determinou a citação dos réus, que terão 15 dias para apresentar defesa. Caso contrário, poderão ser considerados reveles, o que gera a presunção de veracidade dos fatos narrados pela família.

