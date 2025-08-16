Felca fala sobre denúncias e prisão de Hytalo Santos: “Pedófilos se incomodaram”

Notícias do Brasil – O influenciador digital Felca voltou a comentar, neste sábado (16/8), sobre as denúncias relacionadas ao vídeo que resultou na prisão de Hytalo Santos. Durante participação no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, ele destacou a repercussão do caso e opinou sobre a presença de crianças produzindo conteúdo na internet.

“Não é sobre mim, eu como pessoa. É sobre a causa. Senti uma indignação, tinha público e falei. Causou um movimento tão gigantesco que está sendo difícil de cair a ficha”, afirmou Felca.

Questionado sobre a participação de crianças como criadoras de conteúdo, o influenciador foi categórico:

“Criança não tem que produzir conteúdo na internet. A exposição não é fácil de lidar, vem com críticas, assédio. E a criança não está preparada pra receber essas coisas.”

Ameaças recebidas

Felca também relatou que, após o caso ganhar repercussão, passou a receber ameaças, críticas e tentativas de difamação. Segundo ele, esses ataques seriam uma reação direta de pessoas incomodadas com o conteúdo denunciado.

“Algumas ameaças, críticas e movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu sabia o que estava fazendo, que era grande e tudo era esperado. Existem pedófilos que se incomodaram pessoalmente e vão tentar bater de frente”, disse.

Repercussão do caso

O influenciador destacou ainda que o tema já era de conhecimento público, mas faltava maior mobilização social:

“Já era uma coisa bem pública e acho que faltou uma mobilização numerosa, um alcance. É um tema tão aversivo, que se você não tem sangue de barata, não consegue ver”, opinou.

A fala de Felca reforça a polêmica envolvendo Hytalo Santos, que é investigado por exploração de menores após a divulgação do vídeo que viralizou nas redes sociais.