Festa clandestina acaba com multa de R$ 20 mil e um preso

A Secretaria DF Legal e equipes da Polícia Militar encerraram uma festa clandestina que ocorria no setor de chácaras Alexandre Gusmão, no Incra 9, em Brazlândia. Pelo menos 20 pessoas furavam o toque de recolher e, sem máscaras, dançavam e bebiam, sem qualquer preocupação com a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O grupo-alvo da operação foi flagrado desrespeitando o decreto distrital que determina o cumprimento de uma série de normas sanitárias para combater o Covid-19. Entre elas, o toque de recolher, das 22h às 5h. De acordo com informações do DF Legal, o proprietário da chácara foi autuado, com multa de R$ 20 mil, por provocar aglomeração.

O dono do imóvel terá de pagar mais R$ 4 mil por não exigir o uso de máscaras dos convidados. Além disso, uma mulher que participava da festa foi multada em R$ 2 mil por se recusar a colocar o item de proteção, mesmo após o início da fiscalização.

*Fonte: Metrópoles