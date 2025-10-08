A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

FGTS terá novas regras para o saque-aniversário a partir de novembro; confira

Ajustes aprovados pelo Conselho Curador limitam operações e valores de antecipação.

08/10/2025 às 02:20

Ver resumo

Notícias do Brasil – O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) anunciou nesta terça-feira, 7, mudanças para quem quiser antecipar o recebimento do saque-aniversário, modalidade do FGTS que permite ao trabalhador retirar parte dos recursos do fundo uma vez por ano, no mês de seu nascimento.

O saque-aniversário não é uma modalidade automática – o trabalhador precisa optar por ela. Do contrário, ele permanece na modalidade padrão, que é o saque-rescisão, em que o empregado só recebe o valor acumulado ao final do contrato do trabalho.

PUBLICIDADE

Muitas instituições financeiras oferecem a antecipação das parcelas, o que, na prática, é um empréstimo bancário. As mudanças anunciadas pelo Conselho do FGTS se referem a essas operações de antecipação, que passarão a ter limites de valores.

Entenda a seguir as principais mudanças:

PUBLICIDADE

Valores mínimo e máximo: Anteriormente, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta; agora, poderá adiantar o mínimo de R$ 100 e o máximo de R$ 500 por saque-aniversário, em cinco parcelas. Assim, o total antecipado pode chegar a R$ 2.500.

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

Prazo:

PUBLICIDADE

Hoje, não há restrição, e o dono da conta pode adiantar o saque no mesmo dia em que adere à modalidade. Com as novas regras, no entanto, o trabalhador terá de esperar 90 dias após a adesão para solicitar uma antecipação.

Limite de antecipações:

PUBLICIDADE

Até agora, o número de antecipações era definido por cada instituição financeira. Isso levou a situações como a existência de operações contratadas a serem pagas com a antecipação anual até 2056, segundo o Ministério do Trabalho. Com as novas regras, no primeiro ano será possível antecipar até cinco saques-aniversário anuais futuros; após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações, com uma por ano – ou seja, em três anos.

Uma mudança ainda a ser avaliada pelo Conselho Curador do FGTS é referente à utilização de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado.

De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2020 e 2025, as operações de antecipação do saque-aniversário do FGTS somaram R$ 236 bilhões. Atualmente, o fundo conta com 42 milhões de trabalhadores ativos, dos quais 21,5 milhões (51%) aderiram ao saque-aniversário. Desses, cerca de 70% realizaram operações de antecipação do saldo junto às instituições financeiras.

A pasta estima que, com as mudanças, cerca de R$ 84,6 bilhões deixarão de ser direcionados às instituições financeiras e serão repassados diretamente aos trabalhadores até 2030.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Governador Tarcísio pede perdão após minimizar intoxicação por metanol: “quando começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar”

Governador pediu perdão às famílias que perderam pessoas intoxicadas pela substância.

há 1 hora

Manaus

Micro-ônibus irregular com pneus carecas e motorista sem CNH é retirado de circulação em Manaus

Fiscalização do IMMU retirou veículo de circulação e autuou responsável conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

há 2 horas

Manaus

Prefeito David Almeida recebe atendimento médico após mal-estar em Manaus

Prefeito relatou dor no peito, foi atendido imediatamente e teve complicações cardíacas descartadas.

há 4 horas

Polícia

Homem é preso após invadir casa da ex e ameaçar atual namorado da vítima no Amazonas

As equipes policiais se deslocaram até o endereço e, ao chegarem ao local, confirmaram a invasão.

há 4 horas

Esporte

Amazonas bate o Criciúma e segue na disputa na Série B

Após sair atrás com gol de Jean Carlos, Amazonas vira com Kevin Ramírez e Henrique Almeida e reduz a distância para sair do Z-4.

há 4 horas