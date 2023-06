Fies abre inscrições do 2º semestre em 4 de julho

Nessa quinta-feira, 8, o Ministério da Educação (MEC) informou que as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre do ano vão de 4 a 7 de julho. Os resultados vão ser divulgados em chamada única no dia 11 do mesmo mês e as inscrições devem ser feitas pelo portal Acesso Único.

O candidato deve informar a ordem de prioridade dos três cursos, com turnos e locais, na hora do cadastro. A classificação é feita pela média entre as notas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas pelo candidato desde de 2010.

O estudante não pode ter zerado a redação, e a pontuação deve ser igual ou superior a 450. Além disso, os candidatos devem possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Para os estudantes que tiveram a inscrição postergada, aquela que pode ser efetivada no semestre seguinte ao que o aluno foi pré-selecionado, a complementação da inscrição na página do Fies deverá ser realizada de 14 a 16 de junho e deve obedecer às mesmas regras dos outros candidatos.

Confira as datas:

Inscrições – 4 a 7 de julho

Resultado – 11 de julho

Complementação da inscrição dos pré-selecionados em chamada única – 12 a 14 de julho

Convocação por meio da lista de espera – 18 de julho a 29 de agosto

Inscrições postergadas – Complementação da inscrição postergada para o segundo semestre de 2023 – 14 a 16 de junho

Redação AM POST

