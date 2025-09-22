Notícias do Brasil – Matteos França Campos, de 32 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pela morte da própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim França, ocorrida em 18 de julho. A acusação inclui os crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. No caso do feminicídio, o órgão aponta dois agravantes: violência doméstica e familiar contra a vítima.
Brasil
Filho acusado de matar a própria mãe com mata-leão é denunciado pelo Ministério Publico
Investigação aponta que o crime ocorreu no apartamento da família.
