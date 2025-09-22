Filho acusado de matar a própria mãe com mata-leão é denunciado pelo Ministério Publico

O MPMG requereu a manutenção da prisão preventiva de Matteos e a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados aos familiares. Conforme a investigação, o crime aconteceu dentro do apartamento onde mãe e filho moravam. Inconformado com a recusa de Soraya em assumir dívidas dele, Matteos a estrangulou utilizando a técnica conhecida como “mata-leão”.

Após o homicídio, segundo a denúncia, o acusado teria ocultado o corpo da professora em um terreno baldio localizado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, é apontado que ele tentou interferir no curso das apurações: registrou um boletim de ocorrência relatando um falso desaparecimento e usou o notebook da mãe para enviar mensagens a uma amiga dela, simulando que Soraya ainda estaria viva.

Com o oferecimento da denúncia, o caso segue para julgamento no Tribunal do Júri. O Ministério Público reforça o pedido de que o réu permaneça preso até a análise do mérito, diante da gravidade dos fatos narrados e das circunstâncias descritas no inquérito.