A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Filho acusado de matar a própria mãe com mata-leão é denunciado pelo Ministério Publico

Investigação aponta que o crime ocorreu no apartamento da família.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 16:58

Ver resumo

Notícias do Brasil –  Matteos França Campos, de 32 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pela morte da própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim França, ocorrida em 18 de julho. A acusação inclui os crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. No caso do feminicídio, o órgão aponta dois agravantes: violência doméstica e familiar contra a vítima.

O MPMG requereu a manutenção da prisão preventiva de Matteos e a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados aos familiares. Conforme a investigação, o crime aconteceu dentro do apartamento onde mãe e filho moravam. Inconformado com a recusa de Soraya em assumir dívidas dele, Matteos a estrangulou utilizando a técnica conhecida como “mata-leão”.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

Após o homicídio, segundo a denúncia, o acusado teria ocultado o corpo da professora em um terreno baldio localizado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, é apontado que ele tentou interferir no curso das apurações: registrou um boletim de ocorrência relatando um falso desaparecimento e usou o notebook da mãe para enviar mensagens a uma amiga dela, simulando que Soraya ainda estaria viva.

Com o oferecimento da denúncia, o caso segue para julgamento no Tribunal do Júri. O Ministério Público reforça o pedido de que o réu permaneça preso até a análise do mérito, diante da gravidade dos fatos narrados e das circunstâncias descritas no inquérito.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima acompanha mutirão de cirurgias e amplia Telessaúde em Presidente Figueiredo

O mutirão, realizado na Unidade Hospitalar de Presidente Figueiredo entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro, atenderá 370 pacientes.

há 8 segundos

Amazonas

Primeiro Castramóvel do interior é inaugurado pelo Wilson Lima em Presidente Figueiredo

Unidade de castração terá quatro veterinários e atendimento semanal.

há 6 minutos

Polícia

Terceiro suspeito de matar professor universitário é preso em Manaus

O homem foi detido nas proximidades da Manaus Moderna.

há 57 minutos

Brasil

Ex-relator da inelegibilidade de Bolsonaro, Benedito Gonçalves, tem visto americano cancelado

Gonçalves foi responsável por relatar as ações que levaram à inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos.

há 1 hora

Amazonas

Robson Tiradentes perde dentes e passa por cirurgia de 8 horas após acidente entre lancha e jet ski no Amazonas

Apesar da gravidade do acidente, ele está fora de perigo e não corre risco de morte.

há 1 hora