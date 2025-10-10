A notícia que atravessa o Brasil!

Filho cruel é preso por manter mãe idosa em condições degradantes

Idosa foi resgatada e está sendo cuidada por autoridades competentes.

Por Marcia Jornalist

10/10/2025 às 07:34

Notícias do Brasil – Policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia resgataram nesta quinta (9) uma idosa de 72 anos que era mantida em condições precárias pelo filho, Demetrius Emerson de Farias, de 49 anos.

A operação ocorreu após uma denúncia que levou a equipe à QR 208, onde a idosa vivia em um ambiente “extremamente sujo e insalubre”.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Demetrius hostil e se recusando a cooperar. Foi necessário solicitar reforço para acessar a residência, que apresentava acúmulo de lixo há mais de 15 anos, resultante do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) do filho.

A idosa relatou que, além de sofrer agressões verbais, tinha seu dinheiro da pensão controlado por ele e se alimentava apenas de panetones e água da torneira.

Durante o resgate, a idosa se queixou de dores e foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para avaliação médica, após constatação de pressão alta.

Testemunhas afirmaram que Demetrius frequentemente insultava a mãe e a deixava sozinha por longos períodos.

LEIA MAIS: Obra em homenagem às vítimas da Covid-19 será entregue no Dia de Finados em Manaus

Em depoimento, Demetrius justificou seu comportamento, alegando que administrava a pensão da mãe por ela não saber lidar com dinheiro. Apesar de reconhecer que estava errado, afirmou que a relação entre eles era complicada.

