Filho de Deolane é acusado de usar arma para ameaçar mulher e forçar relação sexual

Notícias do Brasil – O influenciador digital Giliard Vidal dos Santos, de 21 anos, filho da advogada e ex-esposa do cantor MC Kevin, Deolane Bezerra, é alvo de uma medida protetiva que o impede de se aproximar de uma empresária de 36 anos e dos familiares dela. A decisão judicial foi tomada após a mulher relatar ter sido ameaçada por Giliard com uma arma de fogo, dentro de um apartamento de luxo na zona leste de São Paulo, em novembro de 2023.

Segundo a vítima, ela foi forçada a acompanhar o influenciador até o imóvel após um reencontro em uma balada. No local, onde também estavam outras sete pessoas, Giliard teria exigido relações sexuais. Diante da recusa, ele teria retornado de um quarto com duas armas, ameaçando atirar caso ela não cedesse. “Ele apontava a arma na minha cara, na minha cabeça e ficava apertando o gatilho”, relatou à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Ninguém no apartamento interveio, segundo o depoimento.

PUBLICIDADE

A empresária afirmou que não houve violência sexual, mas que deixou o local profundamente abalada. Nos dias seguintes, segundo seu relato à polícia, passou a receber mensagens ameaçadoras de um perfil falso no Instagram, supostamente administrado por Giliard. Com medo, decidiu registrar boletim de ocorrência por ameaça e violência doméstica.

Leia mais: Vídeo: Deolane critica decisão judicial e diz que foi presa por “juíza incompetente”

O Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável à medida protetiva, decretada em janeiro de 2024 pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes. A decisão considerou haver indícios de autoria e materialidade. O influenciador foi proibido de manter contato com a vítima e deve manter distância mínima de 300 metros. O descumprimento pode levar à prisão preventiva.

PUBLICIDADE

A defesa de Giliard tentou derrubar a medida em instâncias superiores, alegando que ele é “idôneo” e que o relacionamento com a empresária não se enquadra na Lei Maria da Penha. Tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negaram os pedidos.

A vítima declarou à reportagem que, desde a imposição da medida protetiva, não houve novas ameaças e que Giliard tem cumprido a determinação judicial, válida por tempo indeterminado. Até a publicação desta matéria, os novos advogados do influenciador não haviam se manifestado.