Filho de desembargador morre após falha durante salto de paraquedas

Marcelo Sartori, advogado e paraquedista profissional, sofreu queda fatal durante salto no interior de São Paulo.

Por Fernanda Pereira

30/08/2025 às 10:35

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O advogado e paraquedista Marcelo Levy Garisio Sartori, de 46 anos, morreu nesta sexta-feira (29) após um acidente fatal durante um salto no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, localizado no interior de São Paulo. Marcelo era filho de Ivan Sartori, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, Marcelo estava se aproximando do solo quando o equipamento de paraquedas se fechou de maneira inesperada, provocando a queda fatal. Sartori era atleta profissional na categoria D, a mais avançada no paraquedismo, e também era sócio-administrador do escritório Levy Sartori Advogados Associados.

Nas redes sociais, Marcelo se descrevia como “advogado, paraquedista, churrasqueiro, guitarrista, bodybuilder, marido da Deinha e pai da Luiza”. Ele era conhecido por seu estilo de vida ativo e pelas diversas atividades que cultivava.

A OAB-SP manifestou pesar pela morte do advogado em uma nota oficial, oferecendo condolências à família, amigos e colegas de profissão: “Neste momento de dor, a diretoria da Ordem paulista e toda a comunidade manifestam suas sinceras condolências.”

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que ainda apuram as causas do acidente.

