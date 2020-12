Filho de empresário fundador das Casas Bahia é acusado de estuprar 14 mulheres

O empresário Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, é acusado de aliciar e estuprar 14 mulheres em festas na sua casa em Alphaville (SP) em 2008. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O Ministério Público de São Paulo solicitou que Saul entregue seu passaporte e proibiu ele de manter contato com as vítimas. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri. O empresário é um dos donos do time Ferroviária de Araraquara (SP) e foi candidato a vice-prefeito de São Caetano do Sul.

O advogado André Boiani e Azevedo, que defende o empresário, negou os crimes cometidos por seu cliente e disse que Saul é um sugar daddy, termo referente a homens que têm fetiches em sustentar mulheres mais jovens em troca de sexo.

André ainda disse que o objetivo dos ataques é de chantagear seu cliente após Saul parar de adquirir o serviço da empresa responsável por apresentar as jovens.

